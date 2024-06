jardinier66

Long Description

Pour organiser vos extérieurs de façon cohérente, dessinez votre plan à l’échelle. N’oubliez pas qu’il est toujours plus facile de corriger une erreur sur le papier que sur le terrain. Pensez à l’avenir de cet aménagement. Imaginez que tout arbre et arbuste prend de l’ampleur avec les années et représentez les systématiquement à l’âge adulte. L’aménagement des végétaux se doit d’être pensé en rythmant les floraisons et les feuillages à toutes les saisons. Plus d’informations sur l’aménagement et la rénovation avec notre jardinier spécialiste des espaces verts : https://www.tous-travaux-renovation.fr/entretien-jardin-perpignan-66-devis-prix-tarif.html

Positionnez votre habitation et matérialisez toutes les ouvertures vers l’extérieur. Imaginez vos extérieurs comme une extension de votre intérieur et concrétisez en vis-à-vis de chaque ouverture les fonctions naturelles